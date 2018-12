Ahmed Gaïd Salah entame une visite officielle au Qatar

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah,vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a entamé mardi une visite officielle de trois jours à Doha au Qatar, sur invitation du président adjoint du Conseil des ministres, ministre d’Etat aux Affaires de défense qatarie, docteur Khaled Ben Mohamed Al Attiyah, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Monsieur le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire est arrivé ce matin à Doha, capitale du Qatar dans une visite officielle s’étalant du 04 au 06 décembre 2018, sur invitation du Docteur Khaled Ben Mohamed Al Attiyah, président adjoint du Conseil des ministres, ministre d’Etat aux Affaires de défense qatarie, où il a été reçu avec les honneurs militaires par le général de corps d’Armée Ghanem Ben Chahine EL-Ghanem, chef d’état-major des forces armées qataries", précise la même source.

M. Gaïd Salah a été, par la suite, reçu par "son Altesse le Prince du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à qui il a transmis les salutations de Son Excellence Monsieur le président de la République Abdelaziz Bouteflika, chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale et ses vœux de prospérité et de développement au peuple Qatari, tout en soulignant les excellentes relations bilatérales entre l’Algérie et le Qatar".

A son tour, le Prince du Qatar a valorisé les relations historiques entre les deux pays, en exprimant ses salutations au président Bouteflika, ajoute le MDN, soulignant que cette visite constitue une opportunité pour étudier les voies et moyens de développement des relations de coopération militaires entre les deux Armées. APS