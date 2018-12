Coupe arabe des clubs - 8e de finale : l’ES Sétif éliminée

L’Entente de Sétif est éliminée de la Coupe arabe des clubs champions en dépit du match nul réalisé ce mardi à Djeddah (Arabie saoudite) face à Al Ahly, à l’occasion de la manche retour des 8es de finale.

Le miracle n’a pas eu lieu pour l’ES Sétif en terre sainte. Les Sétifiens quittent la compétition arabe avec beaucoup de regrets au vue de leur prestation.

Après avoir complètement raté son match aller, battue sur le score de 1 but à 0, l’ESS a montré un tout autre visage lors de la manche retour, notamment en première mi-temps.

Conscients de la situation, les capés de Noureddine Zekri ont réalisé l’entame de match parfaite en scorant à la 17e minute. Banouf a permis à ses coéquipiers de refaire leur but de retard en étant à la conclusion d’une très belle action en triangle orchestrée par Djabou.

Les gars de Ain El Fouara auraient pu ajouter un autre but avant de rejoindre les vestiaires, mais le sort en a décidé autrement.

En seconde période, la formation locale, qui a loupé sa première mi-temps, s’est complètement métamorphosée. Pablo Guede, coach d’Al Ahly, a trouvé les mots justes durant la pause citron pour remotiver ses troupes.

Et il n’a fallu que six minutes aux les Saoudiens pour égaliser. Sur une action quasi-similaire à celle de l’ESS, Said El-Moueled (51’) a trouvé la faille dans une défense sétifienne jusque-là imperméable.

Par la suite, les Sétifiens ont tout essayé pour inscrire le but de la qualification mais la chance leur a tourné le dos. Bakir (65’) et Bedrane (81’), qui ont vu leurs ballons heurter la transversale, étaient à un cheveu de faire mouche.

A la 87e minute, Djabou aurait pu être le héro de la rencontre en tentant un geste acrobatique de haute classe, malheureusement son tir a été repoussé par le gardien adverse.

Alors qu’elle avait placé beaucoup d’espoir dans cette épreuve, particulièrement à cause des fortes primes, Sétif quitte l’épreuve sans même atteindre le stade des quarts de finale.

En attendant l’USM Alger

Concernant les autres représentants algériens, le MCA a validé son billet pour les quarts de finale en disposant de l’autre formation saoudienne d’Al Nasr (2-1), le 29 novembre dernier à Alger.

De son côté, l’USM Alger est toujours en course pour une place en quarts de finale. Toutefois, la tâche des Usmistes s’apparente à une mission impossible. Et pour cause, l’USMA a complètement raté son 8e de finale aller en s’inclinant sur le score de 4 buts à 1, le 20 novembre dernier à Khertoum contre l’équipe soudanaise d’Al Merrikh.

Les Rouge et Noir sont appelés à réaliser une véritable remontada le 10 décembre à Alger, à l’occasion de leur 8e de finale retour.

Mohamed Kermia