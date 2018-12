9e Fica: le film "Rusty Boys" séduit le public du Fica

Le long métrage "Rusty Boys" (garçons rouillés) du réalisateur luxembourgeois Andy Bausch, un réquisitoire pour le droit de vivre pleinement en dehors des maisons de retraites quel que soit son âge, a été projeté à Alger.

D'une durée 107mn, ce film a été présenté en compétition du 9e Festival international du cinéma d'Alger (Fica) qui se tient à la salle Ibn Zaydoun de l'Office Ryadh El Feth depuis samedi.

"Rusty Boys" relate l'histoire d'un groupe de personnes âgées vivant de manière aventurière dans une maison de retraite au Luxembourg avant qu'une partie du groupe ne se fasse renvoyé.

En mauvais terme avec leurs familles, aucun des anciens pensionnaires de la maison de retraite ne peut s'installer chez ses enfants, ils mettent en place un projet de communauté autonome qui n'obéit à aucun des règlements des établissements classique et où chacun peut disposer de son temps comme il le souhaite.

Agés entre 65 et 86 ans, le groupe, qui a mis un point d'honneur à ne plus se laisser humilier ou dominer, se voit refuser les financements nécessaires et les agréments des autorités pour créer cette maison de retraite autonome et mettent en communs toutes leurs ressources pour mener à bien ce projet.

Cette aventure permet également à des pères de se réconcilier avec leurs enfants, à des mères de s'émanciper du contrôle de leurs filles et même à des pensionnaires de connaître l'amour encore une fois après plusieurs années de vie monotone.

Si le message de cette œuvre est claire, il est néanmoins véhiculé par une comédie dramatique qui a séduit le public nombreux présent à cette projection, même si de l'avis de certains spectateurs ce film "sort du registre habituel du Fiça".

Le 9e Fica se poursuit jusqu'au 9 décembre avec cinq autres longs métrages en compétition dont "Le droit chemin" de Okacha Touita, "Une saison en France" du Tchadien Saleh Harounou, ou encore "L'autre côté de l'espoir" du Finlandais Aki Kaurism?