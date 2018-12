Mise en échec de deux tentatives de transfert illicite de devises

Les forces de police du poste de contrôle terrestre Taleb Larbi d'El Oued en collaboration avec les services des douanes ont arrêté trois voyageurs en possession de plus de 28.000 euros, a indiqué ,mardi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Les forces de police du poste de contrôle terrestre Taleb Larbi d'El Oued en collaboration avec les services des douanes ont arrêté trois voyageurs sur le point de quitter le territoire national à destination de Tunisie avec en leur possession un montant de 28.100 euros non déclaré", selon la même source.

Par ailleurs, les éléments de la police de Tlemcen ont démantelé un réseau criminel de faux monnayeurs composé de trois (03) individus et saisi près de 360.000,00 DA de faux billets.

Agissant sur informations faisant état de 03 individus en possession de faux billets, les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) ont mis sur pied une opération qui s'est soldée par l'arrestation des trois suspects et la saisie de 179 faux billets en coupure de 2000 DA qui étaient dissimulés dans un sac en plastique.

Les mis en cause ont été transférés au service et une enquête a été ouverte.

Après parachèvement de la procédure, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent pour formation d'association de malfaiteurs et contrefaçon de billets de banque.

Les services de police relevant de la sûreté de la wilaya d'Alger ont effectué, au cours des deux derniers jours, des descentes dans plusieurs quartiers notamment les points noirs qui se sont soldées par l'arrestation de 35 suspects pour avoir commis des crimes punis par la loi, à l'instar de la possession et du trafic de drogue et de psychotropes, du port d'armes blanches et la saisie d'armes blanches prohibées de différents types et calibres, indique-t-on de même source.