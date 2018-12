La réunion du comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep s’ouvre à Vienne

Le comité technique de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC), se tient mercredi à Vienne (Autriche), en présence du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, qui participera également à la Conférence ministérielle des pays membres de l’Opep qui se tiendra demain jeudi.

Cette Conférence ministérielle de l’Opep examinera notamment le rapport et les recommandations du JMMC chargé du contrôle de la conformité aux ajustements volontaires de la production tels que décidés dans la Déclaration de Coopération signée en novembre 2017, note le communiqué.

En outre, la Conférence de l’Opep analysera l'évolution des marchés pétroliers depuis sa dernière réunion à Vienne tenue en juin 2018, et examinera les perspectives du marché pétrolier pour 2019.

La réunion des pays Opep et des pays non Opep vendredi prochain

Le ministre prendra aussi part le 7 décembre à la 5ème réunion ministérielle des pays Opep et des pays non Opep participants à la Déclaration de Coopération.

Pour rappel, les pays Opep et non Opep se sont engagés en faveur de la stabilité des marchés pétroliers, de l'intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs, de l'approvisionnement efficace, économique et sûr des pays consommateurs, d’un rendement équitable du capital investi ainsi que du retour de la confiance des investisseurs dans l'industrie pétrolière.