Le président cubain réitère son "plein soutien" au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui

Le président cubain Miguel Diaz-Canel Bermudez a réaffirmé la solidarité de Cuba avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et son "plein soutien" au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, a rapporté mercredi l'agence de presse sahraouie (SPS).

Le président du Conseils d’Etat et des ministres, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a exprimé lors d'une rencontre avec le président sahraoui, Brahim Ghali, qui s'est tenue mardi après-midi, à La Havane, la solidarité de Cuba avec la RASD et son "plein soutien" au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, a indiqué l'agence sahraouie.

Au cours de cette réunion, les deux dirigeants ont discuté des "liens de fraternité" qui caractérisent les relations bilatérales et des principaux aspects de la coopération existante entre les deux pays, ainsi que d'autres questions d'intérêt commun inscrites à l'ordre du jour international, a poursuivi SPS.

Selon la même source, ont pris part à cette audience, du coté sahraoui, le ministre délégué au ministère des Affaires étrangères pour l'Amérique latine, Mansur Omar, l'ambassadeur de la RASD à Cuba, Malainin Tghana et le Conseiller à la présidence de la RASD, Abdati Breika.

Du côté cubain, la réunion a vu la participation du ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, du ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Rodrigo Malmierca Diaz, du vice-ministre des Affaires étrangères, Rogelio Sierra D?az et l'ambassadrice auprès de la République sahraouie, Clara Bolido.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a entamé lundi une visite officielle de trois jours à Cuba.

Arrivé dimanche soir à la Havane, M. Ghali, également secrétaire général du Front Polisario, a été reçu par le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Rogelio Sierra Diaz, en compagnie de hauts fonctionnaires du gouvernement cubain et de l’ambassadeur de Cuba auprès de la République sahraouie, Clara Bolido.

Au menu du programme de la visite du président sahraoui, figurent des entretiens avec les autorités cubaines et rendu, à la faveur d'une cérémonie, un hommage à José Marti, le héros national cubain.

Cuba et la RASD ont établis des relations diplomatiques depuis janvier 1980 et sont liés par des liens de coopération notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Des milliers de jeunes Sahraouis sont formés actuellement à Cuba en tant que techniciens et spécialistes dans divers domaines.