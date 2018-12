Le directeur d’exploitation de la SEAAL annonce des mesures visant à limiter les désagréments d’approvisionnement en eau des ménages

Les coupures récurrentes d’eau destinée aux ménages, dans les wilayas d’Alger et de Tipaza, sont le fait des perturbations occasionnées par des travaux de rénovation des canalisations ou à des opérations de maintenance préventives sur des stations de pompage.

S’intervenant, jeudi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le directeur d’exploitation de la Société Algérienne des eaux (SEAAL) indique que ces coupures sont également provoquées par des incidents imprévus sur des conduites et les réparations dont elles sont aussitôt l’objet.

Afin de sécuriser au maximum la permanence de l’alimentation en eau, M. Bounouh Slimane annonce la mise en place d’un système de basculement du flux hydraulique, d’une station de pompage vers une seconde.

Compte tenu de la faible pluviométrie observée ces jours derniers et des besoins en eau des familles et de divers autres utilisateurs, il assure, par ailleurs, que les quantités emmagasinées dans les barrages sont « appréciables » pour pouvoir répondre à la demande des deux wilayas, ceci sans compter avec les nappes souterraines et les stations de dessalement d’eau, celles d’Alger et de Fouka, en particulier.

Des perturbations observées dans certaines communes entourant la capitale, l’invité indique que celles-ci ont tendance à ne se manifester que durant la saison estivale, notant que l’alimentation en eau a eu tendance à s’aggraver, l’an passé, en raison de l’accès de nombreuses familles au logement.

Afin, d’éviter des désagréments aux consommateurs, la direction de la wilaya d’Alger, indique-t-il, s’apprête à entamer des travaux visant à dédoubler la canalisation principale alimentant l’est d’Alger et réhabiliter la station de pompage de Réghaia pour faire passer son débit de 1.000 à 2.000 mètres cubes/heure.