Nationale 1 - 6e journée : le NAHD s’offre le GSP

Le match au sommet, GS Pétroliers – NA Hussein Dey, a tourné à l’avantage des Husseindéens. Les Sang et Or ont pris le meilleur sur leur hôte (85-89), ce vendredi, à l’occasion de la 6e journée du championnat national de basketball, Nationale 1.

La NA Hussein Dey a réalisé la plus grande sensation de la 6e manche de la Nationale 1. Dans un affiche à rebondissements, qui a tenu toutes ses promesses, les Nahdistes ont damé le pion au champion d’Algérie en titre (85-89).

Les protégés de Djamel Rekik ont fait la course en tête durant l’intégralité de la partie, cumulant même 20 points d’avance, avant de voir le GSP revenir dans le money time. Toutefois, le réveil du GSP est intervenu trop tardivement pour espérer une autre issue à ce derby de la capitale.

Concernant les autres derbies algérois, le second, animé par le Rouiba CB et l’USM Alger, est revenu aux Rouge et Noir (48-51), tandis que le troisième, disputé entre le NB Staouéli et le CRB Dar El Beida, a été remporté sur le fil par le NBS (79-78).

Pour sa part, le leader a enchainé avec un 6e succès de suite. L’IR Bordj Bou Arréridj a fait une nouvelle démonstration de force sur le parquet de l’AB Skikda (51-68).

De leurs côtés, l’OMS Miliana, le PS El Eulma et le WO Boufarik se sont imposés à domicile en battant respectivement l’USM Blida (69-48), l’O Batna (88-64) et l’US Sétif (86-47).

Cette 6e journée connaitra son épilogue ce samedi avec le déroulement de la 8e et dernière partie prévue à 16h00 entre le CSMBB Ouargla et l’OS Bordj Bou Arréridj.

Résultats des matchs : Rouiba CB - USM Alger 48 - 51 AB Skikda - IR Bordj Bou Arréridj 51 - 68 OMS Miliana - USM Blida 69 - 48 PS El Eulma - O Batna 88 - 64 WO Boufarik - US Sétif 86 - 47 NB Staouéli - CRB Dar El Beida 79 - 78 GS Pétroliers - NA Hussein-Dey 85 - 89 Samedi : CSMBB Ouargla - OS Bordj Bou Arréridj 16h00 Classement : Pts J 1 IRBB Arréridj 12 6 2 WO Boufarik 10 5 3 NA Hussein Dey 10 5 4 USM Alger 10 6 5 NB Staouéli 10 6 6 US Sétif 9 6 7 GS Pétroliers 8 5 8 OSBB Arréridj 8 5 9 USM Blida 8 6 10 CRB Dar El Beida 8 6 11 OMS Miliana 8 6 12 CSMBB Ouargla 7 5 13 PS El Eulma 7 5 14 Rouiba CB 7 6 15 O Batna 7 6 16 AB Skikda 6 6

Mohamed Kermia