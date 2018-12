La 9e édition du FICA se poursuit à Alger : le film engagé, un rendez-vous pour interpeller les consciences

La 9e édition du Festival international du cinéma d’Alger (FICA) dédié au film engagé, se déroule cette année du 1er au 9 décembre courant à l’Office national de Riadh El Feth (OREF). Plusieurs films entre documentaires, fictions et de courts métrages sont en compétition.

A l’exemple du True warriors, un film documentaire allemand de plus de 90 minutes réalisé par Ronja Von Wurmb-Seibel et Niklas Schenck. Il raconte les faits d'un drame survenu un certain 11 décembre 2014 à Kaboul, des suites d'un attentat suicide commis par un jeune adolescent kamikaze au moment de la présentation de la générale d'une pièce de théâtre. C'est alors que des instants paisibles cèdent irrémédiablement place au chaos. Des vies basculent à jamais vers un enfer sur terre.

Le film retrace une histoire à couper le souffle, mais qui interpelle aussi chaque spectateur que l'attentat sit perpetré à Kaboul ou à New York, le drame est le même parce qu'il s'agit de vies humaines. C'est l'esprit que les réalisateurs du film veulent mettre en avant.

Ronja Von Wumb-Seibel, co-réalisatrice du film, revient sur l’importance de raconter ce drame et insiste sur la résistance des victimes par l'art devant de telles situations. « D’habitude, les médias nous montrent une brève histoire, celle que l'attentat, mais à travers ce film, c'est la suite des histoires des victimes (..) Nous avons voulu montrer qu'un attentat, c'est le début d'une tragédie et qu'il faut lutter contre la terreur si on veut vivre en paix, on doit faire quelque chose pour se relver (...) Nous sommes tous des êtres humains, peu importe où on vit, on ne doit pas s’arrêter à cause de la violence ».

Les projections du FICA se poursuivent aujourd’hui encore dès 16h30 avec le film dramatique brésilien Arabia, réalisé par João Dumans et Alfonso Uchoa et de L’Autre coté de l’espoir, un film finlandais réalisé par Aki Kaurismäki.