Deux satellite saoudiens lancés depuis la Chine

Deux satellites de surveillance aérienne saoudiens ont été lancés vendredi depuis le centre spatial de Jiuquan, en Chine, a rapporté la chaîne de télévision Al Arabiya.

Les deux satellites, Saudi SAT 5A et Saudi SAT 5B, devront fournir des images en haute résolutions de la surface terrestre depuis l'orbite basse, et contribueront à la planification urbaine en surveillant les mouvements et les changements sur la planète, selon le journal local Arab News.

Dans le cadre du plan national Saudi Vision 2030, qui vise à diversifier l'économie de l'Arabie saoudite, le lancement de ces deux satellites veut « nationaliser les technologies stratégiques et également permettre à la jeunesse saoudienne de développer des technologies avancées dans le domaine », a indiqué la même source. APS