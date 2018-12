Contrebande : 26 orpailleurs interceptés à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont intercepté vendredi 26 orpailleurs à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar et saisi du matériel utilisé dans l'extraction illégale de l'or, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, le 07 décembre 2018 à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), 26 orpailleurs et saisi 10 groupes électrogènes, 15 marteaux piqueurs, 4 détecteurs de métaux, ainsi qu'un véhicule tout-terrain», précise la même source.

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP «ont saisi à Béchar (3ème RM), Oum El-Bouaghi et Bejaïa (5ème RM), 4,5 kilogrammes de kif traité, tandis que 8.586 unités de différentes boissons ont été saisies à Ouargla (4ème RM)».

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements combinés de l'ANP «ont arrêté à Tamanrasset (6ème RM), Ouargla et Laghouat (4ème RM), 46 immigrants clandestins de différentes nationalités», tandis que des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont déjoué, à Chlef (1ère RM), Oran et Mostaganem (2ème RM), des tentatives d'émigration clandestine de 72 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale», ajoute le communiqué.