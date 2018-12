Le championnat national aura lieu les 4 et 5 janvier 2019 à Alger

Le championnat national de judo, catégorie seniors (messieurs et dames), aura lieu les 4 et 5 janvier 2019 à la salle Harcha Hacène (Alger), a annoncé la Fédération algérienne de judo (FAJ) sur son compte Facebook.

Concernant la compétition chez les espoirs, elle se déroulera les 28 et 29 décembre prochains à la salle omnisports de Birtouta (Alger).

Programmés dans un premier temps vers la fin du mois de février 2019, ces deux rendez-vous nationaux ont été avancés de plus d’un mois puisique les dates initialement arrêtées coïncidaient avec les Championnats arabes des clubs champions (Juniors/Seniors), prévus du 21 au 24 février 2019 à Marrakech (Maroc).

Selon la fiche technique du tournoi séniors, les catégories concernées sont : -60kg,-66kg,-73kg,-81kg,-90kg,-100kg et +100kg chez les messieurs et -48kg,-52kg,-57kg,-63kg,-70kg,-78kg et +78kg chez les dames.

Quant aux épreuves éliminatoires, elles débuteront à 9h00, tandis que les finales se dérouleront à partir de 16h00.

Lors de la précédente édition, disputée en janvier dernier à la salle omnisports de Rouiba (Alger), la compétition a été dominée par les éléments du CREPES Militaire chez les messieurs et par le GS Pétroliers chez les dames.

Mohamed Kermia