Sidi Bel-Abbès: attribution de 300 logements publics locatifs

Quelque 300 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués au site situé sur le chemin de Zerouala dans la daira de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris du chef de daïra, Abdelkader Saadi.

Ce quota d’habitat fait partie de 420 LPL destinés aux familles résidant dans habitations précaires, des caves et des entrepôts. Le restant des logements sera distribué prochainement, a-t-on annoncé.

Par ailleurs, le même responsable a indiqué que des pré-affectations seront attribués en fin décembre courant ou début janvier prochain à 900 familles qui seront relogées au site de Telmouni. Les logements seront prêts en fin mars ou début avril 2019.

Les travaux de réalisation de 2.000 autres LPL en cours à Sidi Bel-Abbès avec un bon rythme et seront livrés en mai prochain, a fait savoir le même responsable, qui a souligné que la priorité dans l’attribution de ces logements est accordée aux personnes ayant déposé des recours et ceux dont les dossiers ont été déposés entre 2010 et 2013.

Le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPG), Abderrahmane Djebri a annoncé que l’opération de distribution des logements publics locatifs se poursuivra dans les prochaines semaines au niveau de différentes communes de la wilaya, signalant que la livraison de ces logements sociaux se fera après la pose des réseaux d’électricité et du gaz.

Pour rappel, un quota de 60 LPL a été distribué jeudi à Sidi Yakoub en attendant l’attribution prochaine de 60 autres. APS