Division Excellence - 9e journée : victoire de la JSS face au CREA

La JS Saoura s’est imposée face au CR El Harrouch (22-21), ce samedi à Bechar, en clôture de la 9e journée (groupe A) du championnat national de handball, division Excellence.

Pour aller chercher sa deuxième victoire cette saison, le nouveau promu a dû faire preuve de beaucoup de courage. Menés à la mi-temps par 12 buts à 10, les gars du Sud ont réussi à renverser la vapeur durant la seconde période pour l’emporter sur le fil avec un petit but d’avance (22-21).

En dépit de cette victoire, la JSS reste à la 6e place au classement du groupe A avec 6 points. Pour sa part, le CR El Harrouch reste à la 4e position (8 pts).

Dans les autres rencontres de la poule A, jouées vendredi, le CRB Baraki a renoué avec le succès en dominant l’ES Arzew (28-19), tandis que l’ES Ain Touta et le GS Pétroliers se sont imposés, sans surprise, respectivement face au C. Chelghoum Laid (23-28) et au HBC El Biar (14-24).

Concernant le groupe B, le quatuor de tête a encore gagné engendrant un statu quo dans cette poule.

Poule A : HBC El Biar - GS Pétroliers 14 - 24 C. Chelghoum Laid - ES Ain Touta 23 - 28 CRB Baraki - ES Arzew 28 - 19 JS Saoura - CR El Harrouch 22 - 21 Classement : Pts J 1 ES Ain Toula 18 9 2 GS Pétroliers 15 9 3 CRB Baraki 13 9 4 CR El-Harrouch 8 9 5 ES Arzew 7 9 6 JS Saoura 6 9 7 HB El Biar 3 9 8 C Chelghoum Laid 2 9

Mohamed Kermia