Distribution de 60 000 logements de différents types dont 20.000 AADL au niveau national jusqu'à la mi-janvier

Quelque 60.000 logements de différents types, dont 20.000 du programme location/vente (AADL), seront distribués au niveau national jusqu’à la mi-janvier prochain, a annoncé samedi à Mostaganem le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Lors d'une cérémonie de remise symbolique des clés de 326 logements publics locatifs (LPL) et de location/vente AADL et de 500 affectations d’aides à l’habitat rural (25 communes), le ministre a souligné que les opérations de distribution lancées samedi se poursuivront aux mois de décembre et janvier, ce qui confirme l’engagement du président de la République, M Abdelaziz Bouteflika à garantir des conditions de vie décentes aux citoyens.

Jusqu’au 15 janvier prochain, 10.000 logements AADL seront distribués à Alger, 4.000 autres à Oran, 1.000 à Relizane, 970 à Sétif, 900 à Mila, 450 à Saida, 274 à Bordj Bou Arréridj et 900 à Chlef, Tiaret, Tissemsilt et autres wilayas, a annoncé Abdelwahid Temmar.

Le ministre a procédé, lors de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, à la pose de la première pierre de construction de 1.500 logements dans le cadre du programme du logement promotionnel aidé (LPA) dans sa nouvelle formule.

Ce programme, qui comprend aussi 360 logements promotionnels et 28 espaces commerciaux, sera réalisé par 28 entreprises dont deux publiques, selon les explications fournies par les responsables du secteur de l’habitat de la wilaya de Mostaganem.

Concernant la nouvelle formule LPA, M. Temmar a souligné que le texte réglementaire régissant ce programme est susceptible de traiter des dysfonctionnements enregistrés par l’ancienne formule et les éviter à l’avenir. Ce nouveau texte permet de contrôler les comptes qui passent par la Caisse nationale du logement (CNL) et le versement des dus des promoteurs suivant les taux d’avancement des projets, a-t-il indiqué.

La wilaya de Mostaganem a bénéficié, selon M Temmar, de programmes complémentaires au titre de l’exercice en cours et de nouveaux programmes d’habitat pour l’année prochaine dont 2.205 logements AADL, 1.500 LPA , 1.900 aides à l’habitat rural et 300 à 500 logements publics locatifs destinés au relogement dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire (RHP).

Une enveloppe financière d'un milliard DA sera consacrée l’année prochaine à l’aménagement externe de 8.000 nouveaux logements, une autre de 200 millions DA pour l'habitat rural groupé, en plus de 500 millions DA à l’amélioration urbaine dont 200 millions DA à l’aménagement de pistes et l’éclairage public dans les zones rurales, a-t-on fait savoir.

APS