Foire de l’agriculture à Bouzguène (Tizi-Ouzou) : le savoir-faire de la femme rurale, mis en avant

Le savoir-faire de la femme rurale et son rôle dans la préservation des espèces maraichères locales, a été mis en exergue à l’occasion d’une foire de l’agriculture de montagne organisée, samedi à Bouzguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi-Ouzou.

Initiée conjointement par la direction locale des services agricoles (DSA), l’assemblée populaire communale de Bouzguène et la subdivision agricole de cette même localité et abritée par le centre culturel Ferrat Ramdane, cette manifestation agricole a été une occasion pour mettre en avant la contribution de la femme dans l’agriculture de montagne principalement dans la transformation et les cultures vivrières.

Les produits agricoles exposés dont des légumes de saison particulièrement de la courge, des navets, des céréales, de l’huile d’olive, des savons artisanaux à base de miel et d’huile d’olive, rappellent ce rôle actif de la femme dans la production agricole en milieux rural. Des participantes à cette foire qui a été marquée par une forte présence féminine, ont indiqué à l’APS que « la femme assurait jadis l’autosuffisance en produits maraîchers de sa famille »

La production d’huile d’olive (par trituration traditionnelle du fruit), la fabrication du savon artisanal et l’élevage, notamment de volaille et d’ovins, et qui sont parmi les principales activités réservées aux femmes car n’exigeant pas un grand effort physiques, permettent d’assurer œufs frais, lait et viandes à la famille, ont rappelé des femmes cultivatrices.

L’autre rôle important mis en évidence à l’occasion de cet évènement dédié à l’agriculture de montagne, est la préservation des semences locales par les agricultrices. Les femmes ont en effet l’habitude de produire leur propres semences (courges, pois-chiches, haricots, navets) pour les semer la saison d’après, contribuant ainsi à la préservation du patrimoine génétique de certains légumes, a indiqué Mme Hadjih Samia, chargée de la filière oléicole à la DSA.

Cette même responsable qui a animé, dans le cadre de cette foire, une conférence sur l’itinéraire technique pour la production d’une huile d’olive de qualité, la démarche de labellisation de l’huile d’olive « Achvali n’Ath Ghovri » et le rôle de la femme dans l’agriculture de montagne, a rappelé ce rôle important des agricultrices.

« Outre la production agricole (cultures vivrières, plantes médicinales, élevages ovin, bovin, et caprin), la femme rurale est aussi très impliquée dans la transformation en produisant notamment l’huile d’olive, la figue sèche, préparation de la laine pour le tissage, le savon artisanal » a relevée Mme Hadjih. « Elle est le pilier de l’agriculture de montagne et par ses activités agricoles, elle contribue au développement socio-économique de son territoire , à la réhabilitation des produits du terroir et surtout à la fixation des populations en milieux rural », a-t-elle ajouté.

S’agissant de la démarche de labellisation de l’huile d’olive « Achvali n’Ath Ghovri », Mme Hadjih indiqué qu’une demande a été introduite au niveau de la DSA. « Nous avons identifié l’indice géographique ainsi que l’appellation d’origine et le cahier des charges est en cours ‘’élaboration. Par ailleurs, un avis favorable a été accordé, par la DSA, à la demande de création d’une coopérative Achvali Ath Ghovri », a précisé la chargée de la filière oléicole.

Trentaine de participants dont des agriculteurs, les associations culturelles féminine du village Sahel et des supplantes médicinales ainsi que l’Association femmes rurales (Asfru) ont animé cette foire agricole d’une journée, exposant une grande variété de produits dont des légumes

frais et séchés ou en conserve, des savons artisanaux, de l’huile d’olive des objets de l’artisanat (habits traditionnel, vannerie). Une démonstration sur la fabrication de savon artisanale a été assurée par la présidente d’Asfru, Cheurfa Zahra lors de cette même manifestation.APS