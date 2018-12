Intoxication au monoxyde de carbone: 4 décès durant les dernières 24 heures

Quatre personnes ont péri asphyxiées par le monoxyde de carbone dans la wilaya de Relizaneet trois autres ont été sauvées dans la wilaya de Bouira durant les dernières 24 heures, a annoncé dimanche la direction générale de la protection civile.

"Les éléments de la protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins à 03 personnes incommodées suite à une fuite de gaz de ville dans la commune de Bouira. Dans la wilaya de Relizane, ils ont procédé à l’évacuation de 04personnes décédées intoxiquées par le monoxyde de carbone, émanant d’un chauffage dans leur domicile, à la cité El Intissar, commune de Relizane", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La direction générale de la protection civile a saisi l'occasion pour rappeler aux citoyens les consignes de sécurité pour prévenir ce type d'accidents et préserver leur vie, soulignant la nécessité de faire entretenir régulièrement les appareils par un professionnel, de ne pas boucher les prises d'air dans les pièces et de toujours ventiler son logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage.

La direction générale de la protection civile a mis également l'accent sur l'importance d'aérer, au moins 10 minutes par jour son logement et de ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air.

Selon la direction générale de la protection civile, il est également important de ventiler la pièce pendant l'utilisation de l'appareil, de ne pas laisser un moteur de voiture en marche dans un garage fermé, de ne pas se servir de tels appareils dans des pièces dépourvues d'aération et d'appeler la protection civile au numéro 14, en cas d'urgence, en précisant l’adresse exacte et la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et efficace.

Par ailleurs, 03 personnes sont décédées et 10 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant la même période, a ajouté la même source.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Batna avec 02 personnes décédées et 02 autres blessées, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur la route nationale No 3 à la commune d’Ain Touta.

Les éléments de la protection civile sont également intervenus pour l'évacuation des corps de 02 fillettes âgées de 03 ans, décédées par noyade au Oued Menasfa, dans la commune de Mendes, wilaya de Relizane.