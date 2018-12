Pétrole : un prix compris entre 55 et 65 dollars le baril est «raisonnable»

Un prix compris entre 55 et 65 dollars le baril de brut est «raisonnable» tant pour les producteurs que pour les consommateurs, a déclaré le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak.

Le prix actuel du pétrole convient parfaitement à la Russie du point de vue de ses recettes budgétaires et de la stabilité de son marché intérieur, a déclaré M. Novak à la chaîne de télévision Rossiya 24.

«La décision qui a été prise par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires permettra d'équilibrer le marché durant le premier et le second trimestres de l'année prochaine. Nous espérons au moins maintenir les cours actuels», a-t-il déclaré.

En l'absence de décision, le prix du pétrole aurait pu dégringoler, ce qui aurait eu «une influence négative sur le secteur des hydrocarbures et sur les indices économiques», a-t-il ajouté.

Il a précisé qu'un prix compris entre 55 et 65 dollars le baril était «équilibré» tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

Vendredi, le ministre russe de l’Energie a confirmé que la Russie avait donné son accord pour réduire sa production journalière de pétrole de 228.000 barils par jour.

Les pays de l'OPEP ont réussi à s'entendre pour retirer du marché 1,2 million de barils par jour: 800.000 des pays de l'OPEP et 400.000 de ceux qui ne sont pas membres de cette organisation.

APS