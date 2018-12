AutoWest-2018 : Affluence nombreuse au premier jour du salon

L’affluence était nombreuse, dimanche, au 18ème édition du Salon de l'automobile et des motocycles de l'Ouest (AutoWest-2018), qu’abrite le Centre des conventions d'Oran (CCO), sous le slogan "La production automobile algérienne: diversification et développement".

Si pour certains c’est juste une simple curiosité de découvrir du nouveau dans les différentes marques, d’autres sont à la recherche de leur voiture de rêve. Les concessionnaires ne lésinent pas sur les moyens et les méthodes pour attirer les futurs acheteurs.

Les firmes exposantes comptent pour la plupart des usines de construction automobile en Algérie tandis que d'autres sont en phase d'installation, pour mettre en relief le cachet "made in Algeria" qui caractérise cette édition.

Les visiteurs ont afflué en nombre croissant dès les premières heures ayant suivi la cérémonie d'inauguration tenue en présence de représentants des secteurs industriel et commercial et d'organismes partenaires à l'instar de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCI).

En fonction des motivations propres à chacun, le public s'est dirigé d'emblée vers les stands des sociétés participantes, qui pour faire commande du véhicule choisi, qui pour s'enquérir des modalités d'acquisition.

D'autres ont quant à eux préféré prendre "le temps de la réflexion" avant de fixer définitivement leur choix parmi les modèles exposés, tentant par-là de trouver le "juste compromis" avec le budget familial.

De nombreux visiteurs ont aussi parcouru les différents stands exhibant en gros caractères des remises sur les prix, concédées à l'achat du véhicule, alors que certains se sont enquis des procédures d'accès au crédit ou financement par leasing (crédit-bail).

Les professionnels du secteur économique et industriel se sont, pour leur part, dirigés aux espaces exposant les camions, les bennes-tasseuses, les chariots-élévateurs, le véhicule utilitaire et autres engins de travaux publics.

"AutoWest-2018" est aussi marqué par une affluence de visiteurs au pavillon dédié aux motocycles qui voit l'exposition d'une vingtaine de marques de motos, scooters, accessoires et produits liés à la sécurité de l'usager (tenue, casque et pièces de rechange).