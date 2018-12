Abdelkader Messahel reçoit à Dubaï le Prix des pionniers arabes des réseaux sociaux

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a reçu, lundi à Dubaï, le Prix d'excellence et mention d'honneur des pionniers arabes des réseaux sociaux dans la catégorie "politique" pour l’année 2018.

Organisée par le Club de presse de Dubaï, cette édition est placée sous le haut patronage du Cheikh Mohamed Bin Rached Al Maktoum, vice-président des Emirats arabes unis et président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï.

Lors de cette cérémonie, Mme Mouna Ghanem Al Meri, présidente du comité d’organisation du sommet arabe des réseaux sociaux, a salué la qualité du compte twitter du ministre Abdelkader Messahel, mettant en exergue notamment la densité et la qualité de l’information qu’ils véhiculent, la créativité qui le caractérise et l’engagement qui y se manifeste à l'échelle du réseau Twitter en utilisant trois langues à savoir l’arabe, le français et l’anglais comme vecteurs de communication.

J’ai reçu le prix des pionniers arabes des réseaux sociaux dans la catégorie politique, un hommage qui reflète les efforts de #Algérie pour encourager la communication et répondre aux exigences de l’action diplomatique moderne & l'utilisation des réseaux sociaux #arabsmis pic.twitter.com/SrpKWAIf5Y — Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) 10 décembre 2018

Le prix des autres catégories étaient attribués, entre autres, à la mosquée de Cheikh Zayed (tolérance), à l’université saoudienne Nora Bent Abderrahmane (enseignement) et à Cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, vice-président du conseil exécutif d'Abou Dhabi dans la catégorie "secteur gouvernemental".

En outre, une mention d'honneur est également décernée à Cheikh Rached El Naimi, président du conseil exécutif d'Ajman, à la reine Rania de Jordanie et au prince Ali Ben Hussein de Jordanie.

Le Prix des pionniers arabes des réseaux sociaux permet de reconnaître le caractère exceptionnel du rôle de premier plan que jouent les lauréats choisis dans les différentes catégories par leur interaction positive au service de la promotion de l’image des pays arabes à l’échelle régionale et internationale.