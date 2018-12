Conférence sur la migration: Bedoui s'entretient à Marrakech avec plusieurs de ses homologues

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, s'est entretenu, lundi à Marrakech (Maroc), avec ses homologues des Pays-Bas, du Niger, du Djibouti, de la Mauritanie, en marge des travaux de la Conférence internationale des Nations Unies pour l'adoption de la Charte mondiale, intitulée "Pour une migration sûre, organisée et régulière", indique un communiqué de ce ministère.

Les entretiens ont porté sur "les relations bilatérales avec ces pays, les moyens de les renforcer dans les domaines qui concernent le secteur de l'intérieur, ainsi que les questions relatives à la migration, aux moyens de lutte contre ce fléau et aux questions d'intérêt commun", précise le communiqué.

M. Bedoui prend part à Marrakech aux travaux de la Conférence internationale de l'ONU sur la migration, à la tête d'une importante délégation aux travaux de la conférence internationale de l'ONU pour l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Cette conférence de deux jours discutera "des mécanismes à mettre en place pour l'adoption des pratiques idéales en matière de migration dans le cadre du respect des droits de l'Homme et la souveraineté des pays et l'adoption officielle du pacte mondiale pour des migrations sûres, ordonnées et régulières".

Dans son allocution d'ouverture des travaux de la conférence, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterrès a insisté sur la nécessité d'apporter des solutions radicales au phénomène de "la migration illégale dans le cadre de la solidarité, de la coopération internationale et de la confrontation des enjeux futurs, notamment la question du développement et de la stabilité des citoyens dans leurs régions et pays d'origine".

La conférence se déroule en présence de nombre de chefs d'Etat et de gouvernements, outre des représentants d'organisations non gouvernementales (ONG).

"Le Pacte onusien ne vise pas seulement à aider les migrants mais aussi les pays d'origine et les pays d'accueil", a fait savoir M. Guterrès, soulignant que ce pacte met l'accent sur "l'importance de proposer davantage de canaux juridiques facilitant l'accès aux opportunités d'emploi, ce qui éliminera, par la suite, de manière efficace la traite des êtres humains".

Cet accord, indique la SG de la conférence, Louise Arbour, constitue "un document fondamental" pour une meilleure organisation de la question de migration.

A rappeler que l'ONU avait adopté la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants au cours de laquelle, l'Assemblée générale avait décidé de développer un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières le 13 juillet 2018.