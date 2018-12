Le DG de la Radio Algérienne réélu à l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU)

Le DG de la Radio Algérienne, Chabane Lounakel, est réélu lundi à Tunis membre du Comité exécutif des affaires d’urgence pour un deuxième mandat à l’ASBU réunie en assemblée élective à l’occasion de la 38e session du renouvellement des membres de ses structures dont les mandats des membres de la présidence et ceux des bureaux annexes de l’Union arabe des radios arabes.

M. Lounakel a souligné que l’Union des Radios et télévisions arabes (ASBU) "renferme des structures importantes qui travaillent de concert avec le Bureau exécutif et l’Assemblée générale qui se réunissent annuellement de même pour le Comité dont j’y suis élu qui revêt un cachet très important de par les décisions prises ces dernières années", ajoutant que ledit Comité "est convoqué à chaque fois qu'il est nécessaire pour des prises de décisions qui intéressent l’ASBU et qui sont entérinées par le Bureau exécutif de même pour l’AG".

Le DG de la Radio Algérienne a rappelé dans le même sillage que "l’Algérie a consolidé ses acquis dans cette Union panarabe présidée néanmoins par l’ex directeur de la Radio Algérienne international (RAI), Mocène Slimani, auquel il faut ajouter ce siége au niveau du Comité des affaires urgentes, de grande importance, tout en ajoutant celui du directeur de la Chaine 1, Mohamed Zebda, qui siège au bureau exécutif".