Deux nonnes tapaient dans la caisse pour aller jouer à Las Vegas

Deux religieuses Américaines officiant dans une école Catholique près de Los Angeles ont reconnu avoir détourné des fonds de l'établissement pour s'offrir des virées dans des casinos de Las Vegas, a annoncé lundi leur hiérarchie.

Des détournements de chèques destinés à l'école duraient depuis plus d'une dizaine d'années et pourraient atteindre la somme de 500.000 dollars, selon l'archevêché de Los Angeles.

L'ordre des Soeurs de Saint Joseph de Carondelet, « confirme avoir été informé par l'archevêché de Los Angeles d'une enquête sur les finances de l'école Saint James à Torrance, en Californie ».

« On nous a appris l'existence d'un détournement de fonds impliquant deux de nos sœurs lesquelles ont confirmé les malversations et ont coopéré à l'enquête », poursuit l'ordre religieux, présentant ses excuses aux familles et exprimant son désir de « rembourser intégralement l'école Saint James ».