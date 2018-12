Amélioration végétale : vers la labellisation de la clémentine sans pépins de Misserghine

Le laboratoire de recherche en biotechnologie et d'amélioration végétale de l’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella" est associé à la préparation du dossier pour la labellisation de l’orange Clémentine sans pépins de Misserghine, a-t-on appris mardi de son responsable, Abdelkader Bekki.

Cette mesure visant l’ouverture de l’université sur son environnement a été prise lors d'une séance de travail tenue fin novembre dernier dans le cadre de la préparation de ce dossier au niveau du siège de la direction des services agricoles (DSA), en présence du responsable du laboratoire, d'étudiants en master de biologie appliquée et microbiologie et de producteurs.

Ce laboratoire lié par une convention de partenariat avec la DSA et la chambre d'agriculture d’Oran se charge des analyses du sol où est cultivée l’orange Clémentine à Misserghine (ouest d’Oran), a fait savoir Abdelkader Bekki, soulignant "nous effectuons des recherches sur des micro-organismes bénéfiques trouvés dans le sol".

Des échantillons de la terre seront prélevés aux champs de 3 à 4 producteurs donnant une bonne qualité de cette orange, selon l’universitaire qui a indiqué qu'ils s'appuient sur des techniques mondialement en vigueur.

Le laboratoire de recherche en biotechnologie et d'amélioration végétale effectuera des analyses du sol et l'extraction des bactéries dans 2 à 3 mois, selon le même responsable, qui a annoncé la préparation d'un mémoire sur le thème de la clémentine de Misserghine par un étudiant en master.

Dans le cadre des préparatifs pour labelliser de la Clémentine de Misserghine, une visite est programmée au profit d'étudiants de master le 20 décembre au centre de formation professionnelle spécialisé en agriculture de Misserghine, à l’institut régional de protection végétale et à un champ de production d’oranges, en collaboration avec la DSA d’Oran, a-t-on précisé.

Le laboratoire de recherche en biotechnologie et d'amélioration végétale, agréé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et entamant en 2007 une ouverture sur les partenaires sociaux et économiques, a réalisé plusieurs expériences dans le domaine d’augmentation de la production de légumineuses dont notamment les fèves qui ont donné des résultats concluants et les champignons à Oran.