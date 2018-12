Sahara Occidental: les négociations de Genève ont remis le train sur les rails

L'ambassadeur auprès du ministère des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et ancien fonctionnaire de l'Union africaine (UA), Malainine Lakhal, a affirmé, mardi à Alger, que l'émissaire onusien pour le Sahara Occidental, Horst Kohler a défini le processus de la question sahraouie et que les négociations de Genève ont remis le train sur les rails dans l'espoir de voir se concrétiser le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, "une la solution à laquelle il n'y a pas d'alternative", a-t-il dit.

Les récentes discussions de Genève entre les parties au conflit du Sahara Occidental, le Maroc et le Front Polisario, constituent "un nouveau départ qui a remis le train sur les rails", a indiqué M. Malainine, ajoutant que l'occupant marocain est tenu de se conformer au droit international qui consacre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, à travers l'organisation d'un référendum, loin de toute tentative d'imposer un point de vue contraire à la légalité.

Lors d'une conférence organisée par l'Ecole nationale supérieur des sciences politiques (ENSSP), en coordination avec le comité nationale algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), dans le cadre de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960, sous le slogan "le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, à la lumière du droit international", le diplomate sahraoui a déclaré que "Kohler a réussi à convaincre les parties au conflit (Maroc et Front Polisario) et les pays voisins (l'Algérie et la Mauritanie) de participer, à ce que l'organisation onusienne appelle la "table ronde de Genève", dans une démarche visant à trouver une solution durable au conflit, estimant que c'est là "un nouveau départ, à travers lequel, les Sahraouis espèrent accéder à leur droit à l'autodétermination, auquel il n'y a pas d'alternative", a-t-il poursuivi.

Pour le responsable sahraoui, la rencontre de Genève "combien même insuffisante" a le mérite d'avoir amené le Maroc à s'asseoir à nouveau autour de la table de négociations avec le Front Polisario après des années de tergiversations et de fuite en avant.

"Nous espérons que le Maroc démontre une volonté de mettre fin à l'occupation des territoires sahraouis", a-t-il ajouté estimant que "toutes les données actuelles augurent d'une victoire certaine du peuple sahraoui, en se référant à la logique et au droit international".

Affirmant que la tentative marocaine de faire passer "le plan d'autonomie au Sahara Occidental est illégale en ce sens qu'il ne peut accorder l'autonomie à un pays sur lequel il n'a aucune autorité mais qu'il occupe par la force", M. Malinine a fait observé que cette démarche est inadmissible d'un point de vue politique et juridique et qu'il n'y a aucune alternative à l'autodétermination du peuple sahraoui.

Revenant sur les pourparlers de Genève, le diplomate sahraoui a rappelé qu'il y'aura une deuxième rencontre au début de l'année prochaine, expliquant que les lois internationales sont claires concernant le Sahara occidental.

Il a fustigé, dans ce sens, les tentatives du régime marocain de couvrir ses échecs internes en exportant ses crises à travers la poursuite de la colonisation des territoires sahraouis en violation flagrante des décisions de la légalité internationale et la résolution onusienne 1514 sur l'octroi aux peuples coloniaux le droit à l'autodétermination.

Après avoir rappelé les échecs successifs du Maroc "au moment où la République sahraouie enregistrait succès sur succès", M. Malainine a indiqué que le Maroc espérait par son adhésion à l'Union Africaine (UA) obtenir "l'exclusion de la RASD mais en vain".

L'UA n'acceptera jamais de faire marche arrière car parmi ses principes cardinaux figurent le respect du droit des peuples à la liberté et à l'indépendance et le respect des frontières héritées à l'indépendance,a-t-il soutenu, saluant "la position honorable" de l'organisation panafricaine.

Concernant l'Europe, l'ambassadeur sahraoui a déclaré que "le Maroc jouit certes d'un grand soutien au niveau européen, mais la RASD a réussi néanmoins à arracher trois importants arrêts de la Cour de justice européenne sur l'exploitation des richesses sahraouies par l'occupant marocain et ses alliés", affirmant que "la France est le plus grand obstacle à une solution au conflit du Sahara Occidental en raison de son appui à l'occupant marocain au niveau du Conseil de sécurité", qui a appelé "la France à lever la main sur l'Afrique et ses questions", a dit M. Malainine.

S'agissant de l'idée relayée par le Maroc que "le Front Polisario entrave la concrétisation de l'Union maghrébine", le diplomate sahraoui, a déclaré "nous n'avons conquis aucun pays... nous oeuvrons à travailler ensemble avec les pays voisins mais le maintien du Sahara Occidental sous le joug colonial et la politique expansionniste du Maroc empêchent la réalisation du rêve de l'Union maghrébine".

Par ailleurs, le responsable sahraoui a tenu à réaffirmer que les tentatives du Maroc visant à effacer l'identité du peuple sahraoui sont vouées à l'échec face à son attachement à sa lutte pour la liberté et l'indépendance.

De son côté, le président de la commission algérienne de solidarité avec le peuple sahraoui, Said Layachi a réitéré que le soutien de l'Algérie au peuple sahraoui émane de son principe de soutien au droit des peuples à la liberté et à l'indépendance et des valeurs prônées dans la Déclaration du 1er Novembre.

Ce soutien trouve aussi sa justification dans la souffrance du peuple algérien lui même lors de la colonisation et dans son respect du droit international qui consacre le droit des sahraouis à l'autodétermination.

Il a appelé, dans ce sen, à permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum sous l'égide de l'ONU conformément aux résolutions onusiennes et recommandations du Conseil de sécurité.

Plaidant également pour l'application des résolutions de la légalité internationale et la déclaration des droits de l'Homme afin de garantir la dignité du peuple sahraoui, il a exprimé le vœu de voir les négociations de Genève aller dans ce sens.