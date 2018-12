Pétrole: le prix du panier de l'OPEP à moins de 59 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s'est établi mardi à 58,57 dollars le baril, contre 59,72 dollars la veille, a indiqué mercredi l'Organisation pétrolière sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence des pétroles bruts de l'OPEP comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),Qatar Marine (Qatar) Djeno (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), l'Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (UAE) et le Mery (Venezuela).

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février s'est établi à 60,43 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 46 cents par rapport à la clôture de lundi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour janvier gagnait 45 cents à 51,45 dollars.

D'après les analystes, l'accord signé vendredi dernier à Vienne par l'OPEP et ses alliés non membre de l'organisation pour réduire l'offre de pétrole de 1,2 million de barils par jour, pour les six prochains mois, pourrait bien finalement ne pas être suffisant pour rassurer les marchés, inquiet d'un excès d'offre par rapport à la demande.

L'OPEP revoit à la baisse ses prévisions de la demande en 2019

Par ailleurs, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a abaissé les prévisions de demande de brut pour 2019, soulignant les défis que doit relever le groupe de producteurs pour éviter une surabondance, même après la décision de la semaine dernière de réduire la production.

Dans son rapport mensuel, l'OPEP a déclaré que la demande de son pétrole brut en 2019 tomberait à 31,44 millions de barils par jour, 100 000 b / j de moins que prévu le mois dernier et 1,53 million de moins que sa production actuelle. APS