Retour de la pluie et de la neige à partir de jeudi sur les régions Ouest

Des averses de pluie et de la neige seront enregistrées à partir de demain jeudi après-midi sur les régions Ouest du pays, a indiqué mercredi une responsable de l'Office national de la météorologie (ONM).

"C'est une perturbation hivernale classique mais tout de même rapide car l'amélioration sur les régions centre et Ouest du pays va s'opérer à partir de samedi", a précisé à l'APS la chargée de la communication de l'ONM, Houaria Benrakta, ajoutant que s'agissant de l'Est du pays le changement "sera effectif le dimanche".

Un froid modéré va toucher les régions Ouest du pays, a-t-elle dit, relevant que cette perturbation va enregistrer des vents forts surtout sur la partie côtière et rendant la mer "agitée".

Des averses de pluie accompagnées de la grêle seront enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi sur la même partie du territoire, avec risque de chute de neige sur les reliefs dépassant les 1.000 mètres d'altitude, a-t-elle ajouté.

Cette perturbation météorologique va toucher les régions Centre et Est du pays durant la journée de vendredi, a noté la même responsable, expliquant qu'un temps pluvieux et nuageux sera enregistré. Ces pluies risquent d'être "assez marquées", a-t-elle noté, ajoutant que des chutes de neige sont prévues sur les reliefs du Centre et des Aurès dépassant les 1.000 mètres d'altitude. APS