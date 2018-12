Commerce intra-africain: Djellab aborde avec son homologue égyptien la coopération bilatérale

Le ministre du Commerce, Said Djellab s'est entretenu, au Caire, avec son homologue égyptien, Amr Nassar, sur le renforcement de la coopération économique bilatérale au vu du potentiel industriel important dont recèlent les deux pays.

Lors d’une audience tenue en marge de sa participation à la 7è rencontre des ministres africains du Commerce dont les travaux ont débuté, mercredi au Caire, M. Djellab et son homologue égyptien ont évoqué la nécessité de bénéficier du potentiel important disponible dans les deux pays, afin de réaliser une complémentarité et un partenariat économique entre les deux parties de façon à permettre une augmentation des échanges commerciaux et des investissements communs.

Les deux parties ont passé en revue également les sujets figurant à l’ordre du jour de la réunion des ministres africains du Commerce, notamment l’élaboration d’une feuille de route en ce qui concerne l’accord africain de libre-échange, et l’examen des directives ayant fait l’objet de la vérification juridique pour la mise en œuvre des mesures correctives commerciales.

Les deux ministres ont exprimé, par ailleurs, leur satisfaction quant à la tenue du Forum économique algéro-égyptien visant le renforcement de la coopération entre les deux pays, avec la signature d’un accord de coopération entre la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI) et l’Union générale des chambres du commerce égyptiennes.

Pour rappel, M. Djellab conduit une délégation composée des représentants d’environ 40 entreprises, publiques et privées, prenant par à la 1ère édition de la Foire commerciale intra-africaine qui se poursuivra jusqu’au 17 décembre. APS