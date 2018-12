8e Festival national de la création féminine : un rendez-vous de beauté et de savoir-faire

Le Festival national de la création féminine, qui se trouve cette année à sa 8ème édition, a été inauguré hier par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria d'Alger. Il se poursuivra jusqu’au lundi prochain, 17 du mois en cours.

Au programme, plusieurs conférences sur la photographie et les métiers de l'image, l'art de la broderie, des atéliers d'initiation et de démonstration, en parallèle bien sûr des multiples expositions mettant en avant le savoir-faire des jeunes femmes artistes et l'expression dans les plus belles formes de toute leur sensibilité, patience, doigté et ingéniosité.

Le Festival est dédié, cette fois-ci, aux jeunes talents et créatrices dans différents domaines : la photographie d'art, la peinture et l'artisanat.

Originaire de Béjaïa, Laloui Linda est venue présenter son travail dans la céramique avec des signes berbères revisités.

La nouveauté de cette édition est l’integration de l’art plastique à l’ensemble des expositions habituelles. Il est représenté par plusieurs jeunes artistes à l’exemple de la plasticienne Ismahane Mezouar venue de Tlemcen. Composé de deux collections dans l’art abstrait, son travail se distingue par les jeux de nuance et la profondeur des couleurs. Une nouvelle reconversion, dit- elle, après avoir pratiqué la méthode classique apprise à l'Ecole des beaux arts. « A travers cet art, j’exprime mes émotions et mes idées. L’art plastique est une manière pour moi de me lâcher », s'exprime-t-elle au micro de Sid Ali Farès de la Radio Chaine 3.

Cette édition est marquée par un hommage rendu à une fidèle exposante qui a accompagné le festival dès sa création en 2009, à savoir Mme Aïda LAZIB, disparue le 05 octobre 2018.

Au dernier jour, lundi prochain, il y aura l'ouverture de la vente au public. Le soir de la clôture est prévu un spectacle « chaâbi au féminin », un voyage à travers le patrimoine musical national offert par Maliya Saadi et ses musiciens à 18h.