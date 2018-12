L'ENTMV annule des départs et modifie son programme en raison des conditions climatiques

En raison des conditions climatiques prévalant ces dernières 24 heures, où l’on note de vents violents, une forte houle sur l’ensemble de nos côtes et des vagues pouvant atteindre les 4 mètres, l’Entreprise nationale de transport de voyageurs (ENTMV) a annoncé sur son site internet tout un remaniement de son programme sur les carres ferries Tassili II, El Djazair et Tariq Ibn Ziyad.

Des départs programmés pour hier, jeudi, ont aussi été carrément annulés, et ce, à partir de tous les ports algériens et vers les destinations de Franc et d’Espagne.