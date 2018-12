Nouveau BMS : des pluies assez soutenues sur les wilayas de l’Est

Après le dernier BMS (Bulletin météo spécial) concernant les wilayas de l'Ouest et du Centre, les service de l'Office national de météorologie (ONM) viennent d'émettre un nouveau et qui concerne cette fois-ci plutôt les wilayas de l'Est.

Ainsi, des pluies assez soutenues, parfois sous forme d'averses, affecteront, à partir de ce vendredi après-midi, plusieurs wilayas de l'Est du pays, précise la même source.

Ces pluies toucheront les wilayas de Skikda, Annaba, El-Tarf, Souk-Ahras et Guelma avec des cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 30mm durant la validité du bulletin (du vendredi 15h00 à samedi 03h00), précise la même source.

L'ONM fait remarquer également, que le BMS précédant, relatif aux pluies sur le Centre et l'Est du pays reste en vigueur jusqu'à 21h00.