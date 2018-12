Meilleur joueur africain (BBC) : Mohamed Salah sacré pour la 2e fois de suite

L'attaquant international égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a remporté le trophée BBC du Footballeur africain 2018.

Le joueur égyptien remporte ce trophée pour la deuxième année consécutive, devenant le second joueur à réaliser le doublé après le Nigérian Okocha (2003 et 2004).Mohamed Salah devance le Marocain Medhi Benatia, les Sénégalais Kalidou Koulibaly et Sadio Mané et le Ghanéen Thomas Partey.

"C'est un sentiment génial, a déclaré Salah à BBC Sport. J'aimerais gagner aussi l'année prochaine. Je suis tellement heureux de remporter le prix."

A 26 ans, le lauréat a marqué les deux buts égyptiens en Coupe du monde 2018, soit 40% de son total historique au tournoi.

Le joueur de l'année 2017 de la Premier League a inscrit 44 buts en 52 matches pour Liverpool la saison dernière et les a aidés à atteindre la finale de la Ligue des champions.

"A chaque instant, j'ai l'impression de marquer des buts, d'aider l'équipe à obtenir les points pour être en tête du classement, c'est toujours un sentiment formidable", a-t-il ajouté.

La BBC a reçu plus de 650.000 votes cette année, un record pour le prix.

L'ancien joueur de Chelsea a signé pour les Reds en provenance de l'AS Rome l'été 2017. Avec les Romains, il a inscrit la bagatelle de 34 buts pour 83 matches joués.

Le début de sa carrière à Liverpool a été phénoménal, marquant 19 buts dans toutes les compétitions lors de ses 24 premières apparitions.

Il a ensuite battu le précédent record de 31 buts en 38 matches de Premier League partagé entre Luis Suarez en 2013-14, Cristiano Ronaldo en 2007-08 et Alan Shearer en 1995-96.

Mohamed Barakat (2005) et Mohamed Aboutrika (2008) sont les autres Egyptiens à avoir remporté le prix. L'international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a remporté ce trophée en 2016 alors qu'il évoluait à Leicester City.

