Le salon international de la datte s'ouvre à Biskra

Plusieurs producteurs et opérateurs économiques sont présents à Biskra, la capitale des Ziban, pour assister au 4ème Salon international de la datte qui sera inauguré aujourd’hui par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazgui.

Près de 140 exposants, entre nationaux et étrangers, prennent part à cet important évènement qui constitue l’occasion idéale pour booster la filière phoenicicole, notamment dans son volet export. Le salon regoupe tous les intervenants et acteurs de la filière de la production, à l'export en passsant par le conditionnement, la transformation et le marketing.

Outre l’exposition de diverses variétés de datte à découvrir et ses dérivés issus de la transformation, ainsi que les technologies et le matériel utilisé, le Salon donnera lieu à la présentation de conférences sur les mécanismes de promotion de la filière phoenicicole, les mesures incitatives de l’Etat pour son développement et la promotion des exportations.

Le fait marquant de cette édition sera sans nul doute l’installation du Conseil interprofessionnel de la de la datte.

Plus de détails dans le compte rendu de l'envoyée spaciale de la radio chaine 3 à Biskra, Djaouida Azzoug.