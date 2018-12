Cross-country - Challenge des Zibans : 1200 athlètes au départ de la 28e édition à Biskra

Environ 1200 crossmen, de toutes les catégories d'âge, seront engagés dans la 28e édition du Challenge des Zibans, prévue ce samedi sur le nouveau parcours du lieu dit «Maison de l'Environnement» à Biskra, rapporte l’APS citant la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

«L'objectif des athlètes appartenant aux catégories seniors, juniors et cadets sera de décrocher une qualification aux prochains Championnats arabes de la discipline, prévus le 5 janvier 2019 à Amman (Jordanie)» a indiqué la FAA dans un bref communiqué, ajoutant qu'en ce qui concerne les minimes et les benjamins, «il sera juste question de disputer une course régionale», dont les lauréat recevront quelques cadeaux symboliques.

Le cross des Zibans sera la deuxième étape du Challenge national de cross-country, après le Challenge de «La Révolution», disputé le 24 novembre dernier à Djelfa et remporté par Grine Ali, de la sélection nationale militaire, suivi d'Ouraghi Ramdane (Club d'Ouled Fayet/Alger), et un autre coureur de l'équipe nationale militaire (ndlr, Centre de préparation des équipes militaires de Ben-Aknoun/Alger), Zeghdane Issam.

«Le départ du Challenge des Zibans sera donné à 8h50 pour les benjamines (2000m), 9h05 pour les benjamins (2000m), 9h20 pour les minimes (filles/2000m) et 9h35 pour les minimes (garçons), qui eux vont concourir sur une distance de 3000m, a encore précisé la FAA.

Les autres catégories d'âge feront leur entrée en lice dans la foulée, à commencer par les cadettes, dont la course débutera à 10h00, sur une distance de 3000m.

Elle sera suivie de la course des cadets, prévue à partir de 10h15, sur une distance de 4000m. Soit juste avant le cross des juniors (garçons), prévu à partir 10h35, sur une distance de 5000m.

Les seniors (messieurs/dames) ont été laissés en dernier, puisque leurs courses respectives ont été programmées en toute fin de ce cross des Zibans.

Les dames seront les premières à prendre le départ, vers 11h00 (4000m), puis ce sera au tour des messieurs de faire leur entrée en lice, vers 11h20.

Pour rappel, les Challenges de La Révolution et des Zibans seront suivis des Challenges de La Soummam (22/12/2018 à Béjaïa), El Mokrani (29/12/2018 à Bordj Bou Arréridj), Ahmed Klouche (5/01/2019 à Chlef), et le cross des Ruines Romaines (12/01/2019 à Batna).

Le Challenge d'Alger, fraichement rebaptisé au nom du défunt journaliste «Abdou Seghouani», lui, est programmée le 19 janvier 2019, et sera suivi de quatre autres Challenges, à savoir : Saïd Cherdioui (26/12/2019 à Tizi-Ouzou), Cherda Boulanouar (02/02/2019 à Tlemcen), Abdelmadjid Ouriba (09/02/2019 au Khroub) et Bouzid Saâl (16/02/2019 à Sétif).

Le championnat national de cross sera la dernière compétition inscrite au programme de la saison en cours, et pour l'heure, sa date n'a pas encore été fixée. Mais selon certaines indiscrétions, il «pourrait être jumelé avec le challenge Bouzid Saâl», prévu le 16 février 2019 à Sétif.

La 27e édition du Challenge des Zibans, disputée l'an dernier a Biskra, avait enregistré la participation de 828 athlètes, représentant 66 clubs de 20 Ligues de wilaya. Elle a été remportée par Abdelaziz Kerziz de la sélection nationale militaire chez les messieurs et par Malika Benderbal de la protection civile d'Alger chez les dames.

