Mondiaux 2018 - 100m nage libre : Sahnoune éliminé aux séries

Oussama Sahnoune a été éliminé aux séries de l'épreuve du 100m nage libre des Championnats du monde en petit bassin (25 mètres), samedi à Hangzhou (Chine).

Le dernier espoir de voir un Algérien en finale de ce rendez-vous mondial vient de s'évaporer. Le parcours de celui sur qui reposaient toutes les espérances a pris fin prématurément en terminant 3e de la 11e série.

Malgré un bon chrono de 47.33, le pensionnaire du Cercle des nageurs de Marseille (France) n’a pas réussi à se faire une place en demi-finales. Le natif de Constantine a également connu le même sort lors de l’épreuve du 50m nage libre, jeudi dernier, où il a terminé à la 17e position.

Concernant les autres représentants algériens présents à Hangzhou, à savoir, Jaouad Syoud (200m quatre nages), Souad Cherouati (400m et 800m nage libre) et Hamida Rania Nefsi (400m quatre nages et 100m quatre nages), ils ont tous été éliminés aux séries.