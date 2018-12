La présidence de la COP24 salue l’adoption du document final

Le président de la 24ème conférence mondiale sur le climat (COP24), Michal Kurtyka, a salué, samedi à Katowice, l’adoption par les représentants de 196 pays du document final, qui constitue une feuille de route ouvrant la voie à la mise en œuvre de l’accord de Paris signé en 2015 (COP21).

Intervenant lors de lors la séance de clôture, M. Kurtyka a noté qu’au-delà des différences des pays présents, " nous travaillons tous pour l’intérêt de la communauté internationale et le bien être de la terre, source de nourriture des générations actuelles et futures", tout en reconnaissant que mettre d’accord plus de 196 Etats n’est pas une tâche facile face aux divergences qui ont émaillé les débats.

World nations adopt a robust set of guidelines for implementing the landmark #ParisAgreement on #ClimateAction > https://t.co/Jd4wbqXtV3



The implementation of the agreement will benefit people from all walks of life, especially the most vulnerable.#GlobalGoals #COP24 pic.twitter.com/vEdpNItY4o

— UN Climate Change (@UNFCCC) 15 décembre 2018