L'Algérie "occupe la 3ème place en Afrique en matière d’infrastructures sportives’’

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a indiqué samedi soir à Mila que l'Algérie occupe "la troisième place en Afrique en matière de structures sportives après l'Afrique du Sud et le Nigeria".

Lors d’un point de presse, organisé au siège de la wilaya, en marge d’une visite de travail à Mila, le ministre a précisé que ‘’l'Algérie dispose d’infrastructures et établissement sportifs considérables avec un total de 53 complexes sportifs’’ aux côtés des deux nouveaux complexes à réceptionner ‘’prochainement" dans les wilayas d'Oran et Tizi Ouzou ajoutant que le sport dans le pays "va pour le mieux".

M. Hattab a souligné que le non -candidature de l’Algérie pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019) n'est "pas dû à un manque d'infrastructures sportives, mais pour d'autres considérations et circonstances".

A la pose de la première pierre d’un projet de patinoire de statut privé, le ministre a appelé les investisseurs à accompagner le secteur de la jeunesses et des sports dans la réalisation de structures et espaces devant répondre aux exigences de jeunes notamment à travers des projets ‘’originaux’’.

Il a révélé l’existence de deux projets similaires à Blida et Mostaganem de statut privé en mesure de ‘’réaliser la cohésion sociale’’ et de répondre aux aspirations de la jeunesse.

En réponse à une question sur la natation en Algérie, M. Hattab a confirmé que ce sport était récemment ‘’rétabli sur les podiums’’, ajoutant que des meilleurs résultats sont attendus à la faveur des investissements alloués dans le domaine pour la formation et l'accompagnement de jeunes pratiquant des sports individuels, dont la natation.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a inauguré un centre sportif de proximité et inspecté le centre de loisirs scientifiques au chef lieu de wilaya, où il a présidé la cérémonie de signature d'un contrat de parrainage entre un établissement privé de la même commune et un club local de handball.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a achevé sa visite à Mila en inspectant le stade chahid Lahoua Smail dans la commune de Tadjnnanet , qui a fait l’objet d’une opération de mise à niveau englobant l’installation de l’éclairage, où il a rencontré l’équipe locale de football, le DRB Tadjnnanet, évoluant en Ligue 1.