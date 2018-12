Accidents de la circulation : 4 morts et 17 blessés durant les dernières 24 heures

Quatre (4) personnes ont perdu la vie et 17 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile.

La wilaya d'Oum El Bouaghi déplore le bilan le plus lourd avec le décès d'une personne, alors que deux autres ont été blessées, suite à une collision entre deux véhicules légers survenue dans la commune de d'Ain Fekroune.

Durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 23 personnes intoxiquées par des fuites de monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains dans des wilayas du Centre et de l'Est du pays.

Enfin, dans la wilaya de Médéa, les unités de la Protection civile sont intervenues pour repêcher le corps sans vie d’une personne, portée disparue depuis vendredi dernier, emportée par les eaux d’ Oued Meleh dans la commune de Rebaia.

APS