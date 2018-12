E-administration : un colloque pour faire le bilan de la numérisation des collectivités

Quel état des lieux établit-on pour la e-administration ? Un séminaire bilan est organisé à Alger par le département de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour en avoir des réponses et faire peaufiner une meilleure stratégie à l’objet de mettre une nouvelle feuille de route

Ce séminaire se veut comme une halte pour corriger, s’il y a lieu, les insuffisances en matière de service public, constate Mohamed Saim, présent à ce colloque pour la Chaine 3.

S’exprimant devant les séminaristes – walis et chefs de dairas réunis peu après la réunion Gouvernement_Walis - le ministre Noureddine Bedoui, estime que d’orès et déjà un bond qualitatif a été franchi. « Nous avons préparé des projets de loi relatifs à la collectivité, la numérisation de 100 millions de certificats d’état civile, la modernisation de la gestion des ressources financière et humaine ainsi que l’allègement des procédures pour les documents biométriques.

M. Bedoui a ajouté à cet effet que 13 millions de passeports ont, jusque-là, été délivrés en plus des 12 millions cartes nationale biométriques fournies.