Jumelage entre les hôpitaux: 200 interventions chirurgicales gratuites programmées à Biskra

Pas moins de 200 interventions chirurgicales gratuites seront réalisées à Biskra depuis dimanche dans le cadre du programme de jumelage entre les hôpitaux, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya de la santé, Mohamed El-Ayeb.

Ces interventions seront effectuées par des staffs médicaux composés de médecins spécialisés en chirurgie générale, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, ophtalmologie, ORL et orthopédie de plusieurs centres hospitalo-universitaires, (CHU) du Nord du pays et seront assistés par les médecins locaux, a précisé la même source.

Le staff du CHU d’Oran opérera à Tolga et à l’établissement hospitalier spécialisé de gynécologie de Biskra, ceux des CHU Mustapha Pacha et Hussein Dey interviendront à l’hôpital d’Ouled Djellal et le staff du CHU de Sétif à l’hôpital Bachir-Benacer, a-t-on détaillé.

Dans le cadre de ces journées médicochirurgicales, des consultations seront assurées au profit des patients issus de familles démunies, est-il indiqué.

Les actions chirurgicales programmées nécessitent des staffs médicaux hautement spécialisés et évitent ainsi aux patients la contrainte de déplacement vers les hôpitaux des villes du Nord du pays, a ajouté le directeur de la santé.

Cette initiative médicale de solidarité qui se poursuit jusqu’au 20 décembre met à contribution 36 professeurs et médecins spécialistes, soulignent le organisateurs.