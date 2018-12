Fièvre aphteuse: fermeture de plusieurs points de vente à Tébessa

Une décision de fermeture de plusieurs marchés et points de vente de bétail a été prise par les autorités locales de Tébessa dans trois communes de la wilaya après la confirmation de cas de fièvre aphteuse, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

La même source a indiqué que le chef de l'exécutif local, Atallah Moulati, a décidé la fermeture urgente de plusieurs marchés et points de vente du bétail dans les communes de Chéréa, Thlidjen et Bir El-Ater, suite à la confirmation de cas de fièvre aphteuse dans les dairas de Chéréa, Bir El-Ater et El-Ogla.

De son côté, la Direction locale des services agricoles (DSA), en coordination avec les assemblées populaires communales et les services concernées, ont procédé à l’application des mesures d’usage en pareil cas, entre autres, l’identification des causes de cette maladie et le contrôle du mouvement du cheptel.

Pas moins de 500 nouveaux cas de fièvre aphteuse avaient été enregistrés dans la commune de Thlidjen depuis septembre dernier, 44 moutons ont péri à El-Mazrâa, ont rappelé les services de la DSA.

Les services agricoles de Tébessa ont mobilisé plus de 80 000 doses de vaccin contre la fièvre aphteuse, la langue bleue et autres maladies affectant le cheptel de la wilaya estimé à 1,1 million d'ovins et de caprins et près de 20 000 bovins.