Algérie- Corée du Sud : Signature de cinq mémorandums d’entente

Cinq (5) mémorandums d’entente ont été signés entre l’Algérie et la Corée du Sud à l’issue de la 5ème session du Forum d'affaires regroupant le deux pays.

Le premier mémorandum est axé sur la coopération dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement durable. Le second concerne la modernisation des douanes alors que le 3eme est axé sur la coopération entre l‘agence nationale de développement de l’investissement et son homologue sud coréenne.

Les 4eme et 5eme mémorandums concernent, respectivement, le développement de la coopération dans le domaine de la conformité et celui des énergies renouvelable