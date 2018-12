CHU de Tlemcen : Une moyenne de 30 nouveaux cas de psoriasis par mois

Le service de dermatologie au CHU de Tlemcen "Tidjani Damerdji" accueille une moyenne de 30 nouveaux cas de psoriasis par mois, a-t-on appris lundi du chef de service, Dahmani Boumediène.

Le psoriasis est à la tète des différentes maladies dermiques enregistrées par le service suivi par l’acné, des infections bactériologiques et autres maladies cutanées, a indiqué ce spécialiste.

Il a expliqué que le psoriasis touche entre 2 et 3 pour cent de la population au niveau de la wilaya, soit plus de 20.000 malades atteints de cette maladie cutanée dont la plupart ont fréquenté le service de dermatologie du CHUT pour recevoir les soins et les consultations périodiques.

M. Dahmani a souligné que la prise en charge des malades concerne l’aspect thérapeutique outre les séances de traitement psychologique avec des psychiatriques pour pouvoir supporter cette maladie chronique.

Le service de dermatologie du CHUT reçoit aussi d'autres cas de maladies cutanées pour hospitalisation dont la leishmaniose, l’eczéma et les tumeurs nécessitant une chirugie et une chimiothérapie au service d'oncologie

Le psoriasis est une maladie cutanée chronique non infectieuse. Elle affecte les enfants de moins d'un mois et les symptômes évoluent avec l’âge, ainsi que des personnes âgées entre 40 et 50 ans, selon le spécialiste Dahmani Boumediene, qui a cité, entre autres symptômes, la rougeur et une croûte blanche sur les jambes et les bras.