Chine : levée de la quarantaine contre la peste porcine africaine

Les autorités chinoises ont levé la quarantaine dans trois zones supplémentaires touchées par la peste porcine africaine, les mesures de prévention et de contrôle ayant permis de maîtriser les foyers.

Des tests laboratoire et des évaluations sur place menés par les autorités locales montrent que l'épidémie a été éliminée dans les districts de Taoyuan et de Yuanling dans la province centrale du Hunan, et dans la ville de Taiyuan de la province du Shanxi (nord), a annoncé mardi le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales sur son site Internet.

Aucun nouveau cas n'a été signalé dans ces trois zones infectées au cours des six dernières semaines, où des mesures immédiates ont été prises pour bloquer, abattre et désinfecter les porcs après l'apparition de l'épidémie.

Le ministère a demandé aux gouvernements locaux de renforcer la surveillance des porcs et de prendre des mesures proactives afin de prévenir la réapparition de la maladie.

Au moins 631.000 porcs ont été abattus dans tout le pays depuis le début de l'épidémie fin septembre, alors que des mesures ont été prises, notamment une surveillance renforcée du transport des porcs vivants, et le renforcement des contrôles d'entrée et de la quarantaine. Grâce à ces efforts, la situation a commencé à s'améliorer et les restrictions ont été levées dans environ 38 zones affectées. On estime que la peste porcine africaine n'affecte que les porcs. Aucun être humain ou aucune autre espèce animale n'a été affecté.