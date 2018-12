Djellab: 2019 "sera l'année de la promotion des exportations

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a affirmé, mardi à Alger, que l'année 2019 "sera l'année de la promotion des exportations hors hydrocarbures notamment à travers l'élaboration d'une feuille de route pour la définition des grands axes de la stratégie nationale d'exportation.

Dans son allocution à l'ouverture d'une rencontre nationale intitulée "Réussir les exportations pour diversifier les ressources", le ministre a indiqué que "les impressions relevées lors des manifestations commerciales, organisées par le secteur du Commerce dans plusieurs pays pour mettre en valeur la qualité des produits algériens agricoles, agroalimentaires et ceux des industries manufacturière, électronique et de l'électroménager, renforcent notre conviction que 2019 sera l'année de la promotion des exportations hors hydrocarbures".

"Cette question sera au centre du débat économique qui permettra une véritable concrétisation de la concertation et de la coopération sectorielles avec les différents partenaires", a précisé M. Djellab.

Dans ce contexte, le ministre a dit que les missions économiques des différentes ambassades algériennes à l'étranger seront d'un appui non négligeable pour la promotion des exportations et l'accès aux marchés extérieurs, tel que tracé dans la stratégie sur la diversification fructueuse des partenaires économiques aux niveaux international et africain, outre la création d'une zone de libre-échange, approuvée en mars dernier lors du sommet des chefs d'Etats de l'Union Africaine (UA) à Kigali (Rwanda).

A ce propos, le premier responsable du secteur a appelé à l'impératif d'exploiter la croissance économique marquant le continent africain, pour la promotion des exportations algériennes hors hydrocarbures.

Il a également rappelé, dans ce sillage, l'élaboration d'un programme riche, au titre de l'année 2019-2020, visant à ériger l'Algérie en porte de l'Afrique pour le partenariat et le développement économique et commercial avec les différents ensembles régionaux et internationaux.

Ce programme, a-t-il expliqué, assurera la participation à 53 expositions internationales dont 25 africaines notamment avec l'ouverture des postes frontaliers avec la Mauritanie, le Niger et le Mali et ce, dans le but de promouvoir les zones frontalières.

"Nous nous attelons, durant cette rencontre, à tracer une feuille de route permettant la définition des grands axes de la stratégie nationale d'exportation", a encore souligné M. Djellab.

Il a mis en avant la volonté politique et le soutien permanent du président de la République à cette démarche, en sus de l'intérêt accordé par le gouvernement à la promotion des exportations hors hydrocarbures.

M.Djellab a évoqué les étapes franchies, ces deux dernières décennies par l'Algérie, dans divers domaines et ses efforts visant à faire de la dynamique économique une véritable locomotive, à même de contribuer au mouvement de développement sur les plans national, régional et international.

L'orientation vers les marchés extérieurs est une tendance normale, voire logique qui explique le bon positionnement de l'Algérie sur les marchés extérieurs, de par sa qualité de pôle économique efficient et vital au niveau régional, a-t-il fait remarquer.