Un enfant kidnappé à Biskra libéré par la Gendarmerie nationale

Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie Nationale de la wilaya de Biskra ont récupéré un enfant âgé de 13 ans, kidnappé par des inconnus pour réclamer une rançon à son père.

Les faits remontent au 16 décembre dernier à 18h30, lorsque les services de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Biskra ont été contactés par un citoyen résidant dans la commune de Ain Nagua, qui se plaignait de l`enlèvement de son fils par des inconnus qui lui auraient réclamé, lors d'un appel masqué, une rançon de 250 millions de centimes pour libérer l'enfant", a indiqué mercredi un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Suite à cette plainte, les gendarmes de la brigade territoriale ont lancé les opérations de recherche et d'investigation au niveau de la région et pu, à 19h30, retrouver l'enfant sain et sauf dans une région agricole près de la route nationale N83 dans le village d'El Harraya, commune de Ain Nagua, tandis que ses ravisseurs ont pris la fuite", a ajouté le communiqué.

Les éléments des mêmes services ont poursuivi les investigations jusqu'à l'arrestation des deux ravisseurs le 17 décembre à 14h. APS