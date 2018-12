Dronex Pro : un drone léger, petit, portable, et qui photographie en hq

A 99 $, ce nouveau drone brillant prend d'assaut le monde. Il a quand même une drôle d’histoire avant de voler la vedette à ses congénères prototypes de hautes gammes et trop chers. Il est considéré comme étant la meilleure invention de 2018.

Il permet, selon ses concepteurs, de prendre de superbes photos et vidéos d'en haut pour impressionner. On peut l'emporter partout grâce à sa taille compacte. Il est si facile à utiliser que vous pouvez le préparer en moins de 30 secondes.

DroneX Pro, fabriquant du drone, se concentre sur le développement de produits plutôt que sur la marque. Cela signifie qu'ils sont en mesure d'offrir un drone de qualité supérieure à un prix incroyablement bas.

"La raison pour laquelle les drones de marque sont si chers n'est pas à cause de leur technologie. C'est à cause de leur nom de marque.", indique un ingénieur pour DroneX Pro.

L’astuce révélée, point de secret

Au cours des 12 derniers mois, la plupart des modèles de drones sur le marché ont été testés. Les tests révèlent que les modèles de moins de 100 dollars sont très difficiles à contrôler, même par vent léger. Leur appareil photo a également du mal à fournir des photos et des vidéos de haute qualité.

Cependant, au cours des derniers mois, un modèle de drone bon marché appelé DroneX Pro a suscité de nombreux éloges parmi les experts. Ce drone peu coûteux est-il vraiment aussi bon que le disent les experts ? Un prototype a été, à son tour testé, de suite. L’impression des testeurs était juste de l’étonnement. « Nous sommes ravis », révèlent les ingénieurs ayant testé cette trouvaille.

Pourquoi ce drone de très haute qualité est-il si bon marché ?

Le DroneX Pro a été conçu par deux ingénieurs et amateurs de drones. Les drones qu’ils possédaient déjà étaient difficiles à manœuvrer et prenaient des photos et des vidéos de mauvaise qualité.

Ils ont décidé de passer quelques semaines à la recherche de meilleures alternatives. Après de nombreuses recherches et des appels téléphoniques, ils ont abouti à une conclusion choquante. La technologie de haute qualité utilisée dans les drones de marques les plus chers provient principalement des fournisseurs SELBEN et était relativement peu coûteuse à leur grand étonnement.

En d'autres termes, ils ont découvert que les drones de marque chers ne le sont pas à cause de leur technologie. C'est à cause de leur nom de marque.

Armés de ces nouvelles connaissances, ils ont décidé de créer leur propre drone. Ce drone serait bien meilleur que les drones de marque onéreuse et serait vendu à une fraction du prix. Ils ont créé le DroneX Pro.