Les Etats-Unis lancent deux raids aériens en Somalie tuant 11 éléments al-Shebab

L'armée américaine a annoncé jeudi avoir mené deux raids aériens mercredi, tuant 11 éléments al-shebab à proximité de la capitale somalienne.

Le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom) a déclaré dans un communiqué que les deux frappes ciblant des combattants shebabs à proximité de Beled Amin Sud, à quelque 40 km au nord de Mogadiscio, étaient un acte de légitime défense.

Selon le communiqué, les forces somaliennes et de la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) menaient une opération conjointe dans la région pour libérer des installations connues pour accueillir les manoeuvres de Shebabs.

«Des soldats américains étaient présents lors de cette mission à titre consultatif. Aucun partenaire ou membre de l'armée américaine n'a été blessé pendant l'opération», a indiqué l'Africom, ajoutant qu'aucun civil n'avait été tué ou blessé par les frappes.

«Nous évaluons actuellement le nombre de victimes de la première frappe à 8 et de la deuxième frappe à 3 combattants», a précisé l'Africom.

Selon le communiqué, le groupe terroriste utilise la zone autour de Beled Amin Sud pour planifier et exécuter des attaques sur la capitale. Les forces américaines, aux côtés des forces somaliennes et de l'Union africaine, ont accéléré leurs offensives terrestres et aériennes contre le groupe extrémiste ces derniers mois.

