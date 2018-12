Le 13ème FestivAlgérie : un florilège de pièces des trois terroirs culturels pour la soirée du jeudi

Le 13e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes (FestivAlgérie) continue de sublimer le public de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, avec les différentes troupes musicales venues des trois continent, d' Europe d'Asie et d'Afrique. La soirée du jeudi a été un florilège de pièces des trois terroirs culturels (Algérie, Iran, Liban).

Marquée par ses airs d’andalous, la soirée a commencé par la prestatiopn de la troupe «El Djazira», qui a présenté une Nouba composée de cinq mouvements. Ce fut ensuite le tour au «Tarab d’Iran» et au «Levenon» du Liban. Dans des atmosphères solennelles, les trois cultures ont donné le meilleur de soi pour enchanter un public avide de recevoir encore plus.

La troupe folklorique iranienne, dirigée par Hassan Tabar, au Sentour (instrument musical ressemblant au qanun, frappé de deux baguettes), est présente au FestivAlgérie pour la 9ème fois. Elle a présenté un programme en deux parties, ou elle a emporté le public dans la Perse antique, avec de la poésie persane qui a traversé les âges du Levant, avec les instruments anciens de l’Iran comme l’affirme le Directeur de la troupe Hassan Tabar à Radio Chaine 3.

« On présente une musique classique iranienne basée sur le répertoire traditionnel faisant intervenir des instruments qu’on utilise aussi dans la musique classique iranienne à l’exemple du Santour, des percussions et el oud, etc).

La troisième partie de la soirée a été animée par l’ensemble Levenon du Liban. Son représentant, Mustapha Nemeir, présent pour première en Algérie, explique que « Levenon est un mot ancien désignant le Liban. On joue de la musique ancienne libanaise, moi je joue le Naï (flute), la clarinette turque et le saxophone orientale », explique-t-il au micro de Salim Brahimi.

« Levenon du liban » a donné une prestation de la musique orientale tirée de l’Archive oriental, adéquat au thème du festival, colorés par des pièces de grande figure de la chansson libanaise à l’instar de la Diva Faïrouz, Zaki Nassif, Ziad Rahabani et Wadie Essafi, et de l’Algérienne Warda » au grand plaisir d’un public qui a savouré tous les instants de la soirée.

Le 13e FestivAlgérie se poursuit à Alger jusqu’au 25 décembre, avec au programme de la soirée de ce vendredi, le «Duo Merline» de Suède et «Agora», un autre duo, algéro-grec, celui-là, animé par Lamia Ait Amara et Elena Vasileiadi.