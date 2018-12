Lutte antiterroriste : une cache d'armes découverte à Tindouf

Une cache d’armes contenant un fusil à répétition, un pistolet automatique et un chargeur garni a été découverte, lors d’une opération de fouille et de recherche menée jeudi à Tindouf, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique ce vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation d’informations, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, lors d’une opération de fouille et de recherche, menée le 20 décembre 2018, à Tindouf/3e RM, une cache d’armes contenant un (01) fusil à répétition, un(01) pistolet automatique et un (01) chargeur garnis», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi à Nâama/2e RM, 65 kilogrammes de kif traité. De même, des Garde-frontières ont intercepté à Oran/2e RM, 35,4 kilogrammes de la même substance».

Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont déjoué, à Tébessa et Souk-Ahras/5e RM, des tentatives de contrebande de 11.117 litres de carburants, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Jijel, Guelma et Batna/5e RM, quatre narcotrafiquants en possession de 389 comprimés psychotropes, alors qu’un détachement de l’ANP a saisi à Ouargla/4e RM, 1.872 unités pyrotechniques».

Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements combinés de l’ANP et de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé à Tlemcen/2e RM et In-Salah/6e RM, 26 immigrants clandestins de différentes nationalités», ajoute le communiqué.